В Волгограде 83% жилых домов уже готовы к отопительному сезону

Сентябрь еще балует волгоградцев теплом и солнышком, но холода уже не за горами. Поэтом коммунальщики торопятся, чтобы ни один дом в Волгограде не остался зимой без тепла.

- На сегодняшний день, 7 сентября, к приему теплоносителя готовы уже 4385 жилых домов (из 5295 многоэтажек Волгограда). Это 83% всего жилого фонда, - приводят оперативные данные в мэрии Волгограда.

Во всех этих домах системы отопления уже промыли и опрессовали, где потребовалось обновли запорную арматуру, проверили наличие изоляции на трубах в подвалах.

Особое внимание уделяют зданиям социальной сферы. Уверяют, что они уже почти все готовы к зиме. В частности, образовательные учреждения готовы на 96%, объекты здравоохранения – на 90%.

В свою очередь ресурсоснабжающая организация готовит к отопительному сезону котельные и тепловые сети. Специалисты чистят теплообменники и котловые коллекторы, проверяют приборы и автоматику. Уже готовы 102 котельные и 258 центральных и местных тепловых пунктов.