В Котельниковском районе два человека умерли от коронавируса

Фото администрации ВО.

Сегодня, 7 сентября, список жертв коронавируса в Волгоградской области пополнился еще двумя именами. В эту печальную статистику занесли 73-летнюю женщину и 82-летнего мужчину. Оба они проживали в Котельниковском районе. Подробности об умерших «КП-Волгоград» рассказали в региональном оперативном штабе.

К сожалению, пожилые люди часто не справляются с грозным коронавирусом. А, если они еще и поздно обращаются за медицинской помощью, то шансы на излечение просто тают. Так получилось и с этими пенсионерами. Они оба, ослушавшись, долго пытались лечиться дома, и сами себя загубили.

Женщине из Котельниковского района было 73 года. Шесть дней она лечилась дома и только, когда температура зашкалила за сорок, вызвала «скорую». Ее привезли в больницу №1 Волгограда в тяжелом состоянии – с двухсторонней пневмонией. И, несмотря на все усилия врачей, ее сердце не выдержало осложнений.

Мужчине из Котельниково было 82 года. Он тоже не сразу пошел в больницу, когда почувствовал первые признаки болезни. Лечился сам. Пришел к терапевту только на 9-й день. И только, когда ему провели КТ-исследование, обнаружили, что легкие поражены ковидом.

- Пациента в срочном порядке госпитализировали в 4-ю горбольницу Волгограда, но спасти его уже не удалось, - констатируют в оперштабе.

Говорят, сказались хронические заболевания сердечно-сосудистой системы.