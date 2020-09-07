Для самозанятых волгоградцев запустили сайт для общения и консультаций

В Волгоградской области уже более 15 тысяч волгоградцев зарегистрировались в качестве самозанятых. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Волгоградской области число самозанятых (тех, кто работает сам на себя) растет в геометрической прогрессии. В начале года их было всего пару тысяч официально зарегистрированных, сегодня уже более 15,5 тысяч. Это репетиторы, нянечки, фотографы, переводчики, парикмахеры и другие. Именно для них и запустили специальный сайт - самозанятые34.рф.

На этой платформе, как уточняют в администрации региона, собрана вся интересующая самозанятых людей информация: ссылки на законодательные акты, пояснения по изменениям в законах, анонсы семинаров и обучающих практик. Здесь же эти волгоградцы могут получить бесплатную консультацию по ведению бизнеса.

- Все что от вас требуется: зарегистрироваться на данном сайте, указав место проживания и сферу вашего бизнеса, - говорят в администрации.

И напоминают, что волгоградцы, узаконившие свой статус, получают большие преференции: они освобождаются от подачи налоговой отчетности и от уплаты страховых взносов. Кроме того, в этом году в рамках антикризисной поддержки предпринимателей, самозанятые получили, так называемый, налоговый капитал – деньги на оплату текущих налогов. Как уточняют в администрации региона, эта сумма поддержки уже превысила 188 миллионов рублей.