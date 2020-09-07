В Волжском женщина на иномарке сбила пенсионерку и сбежала

На "Киа" остались характерные следы от ДТП с пешеходом. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В Волжском на пересечении улицы Шоссейной и улицы 3-я линия машина сбила 76-летнюю женщину. Причем сбили бабушку прямо на «зебре», когда она не спеша переходила проезжую часть. И водитель, вместо того, чтобы оказать пострадавшей помощь, сбежал с места аварии.

Прохожие вызвали пожилой женщине «скорую». К счастью, травмы она получила не смертельные. А пока медики оказывали пенсионерке помощь, полиция разыскала виновника ДТП. Точнее виновницу. Оказалось, что сбила пешехода 54-летняя женщина-водитель. Это она ехала вечером 6 сентября за рулем «Киа Рио» и сбила волжанку. Ее уже задержали.

Немногим ранее в Волжском под колеса попал еще один немолодой пешеход – 66-летнего мужчину сбили на улице Пушкина.

- Произошло это примерно в час дня. 52-летний водитель на «ВАЗ 21140» ехал в сторону улицы Энгельса, и на перекрестке не пропустил мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешехода с травмами госпитализировали, - сообщают в региональной полиции.

Почти одновременно в Красноармейском районе Волгограда сбили 18-летнего парня. Правда, молодой человек сам виноват – решил перебежать дорогу на красный сигнал светофора и угодил под колеса «Лады Веста».