На волгоградской трассе «десятка» влетела в грузовик: водитель погиб

Жуткая авария произошла этой ночью – с 6 на 7 сентября в Быковском районе Волгоградской области: там на полной скорости «десятка» влетела в грузовик. К сожалению, водитель легковушки не выжил.

Произошло это, как уточняют «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону, на трассе «Быково–Кайсацкое-Эльтон-Отгонный» примерно в час ночи. 28-летний водитель на «ВАЗ-2110» ехал со стороны поселка Красноселец в сторону Быково. Мчался на большой скорости, обгоняя попутные машины. Один такой необдуманный обгон и завершлся аварией. Водитель не заметил грузовик «Рено» с прицепом, который ехал по встречной полосе. Легковушка врезалась лоб в лоб.

- От удара обе машины снесло в кювет. К сожалению, водитель «ВАЗа» скончался от полученных травм на месте. 61-летний водитель грузовика (житель Дагестана) остался жив, - сообщают в полиции.

Известно также, что у погибшего мужчины не было водительских прав.