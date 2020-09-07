На юге Волгограда клиенты "разливайки" устроили на улице перестрелку

К счастью, пистолет был травматический и мужчина остался жив после выстрелов. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Волгограде конфликт двух мужиков на улице закончился перестрелкой. Случилось это уже поздно вечером 6 сентября в Советском районе. Товарищи отдыхали возле одной местной "разливайки". На нетрезвую голову повздорили. Закончилось это плачевно для обоих: один арестован, второй с ранением в больнице.

Как рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону, 33-летнего мужчину привезли в больницу с ранением спины. Оттуда медики и сообщили о криминальном характере травмы в полицию.

Как выяснилось, стрелял в волгоградца 36-летний местный житель. Эти двое «сцепились» у кафешки. Уже изрядно выпивший мужчина попросил незнакомца подвести его домой. Тот отказал. На что обиженный мужик схватил кирпич и швырнул его в машину задержанного. Разбил стекло. Разъяренный автовладелец в ответ достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в противника.

- Сейчас полицейские разбираются в случившемся, устанавливают все обстоятельства. Проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение, - уточняют в региональном Главке.