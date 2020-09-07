Бизнесмена, похищавшего с экс-депутатами Волгоградской гордумы деньги ОСАГО, отправили в колонию

Мошенник не смог оспорить приговор и отправится за решетку. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Четыре года в Волгограде длится следствие по резонансному делу о многомиллионных аферах с ОСАГО, которые крутили два экс-депутата гордумы Сергей Зверев и Евгений Щур. Сегодня, 7 сентября, за решетку отправили одного из бизнесменов, который помогал им проворачивать махинации. Речь идет о 34-летнем Константине Грекове - директоре ООО «Строй Град». Как установило следствие, он участвовал в подделке документов по фиктивным ДТП, которые потом поступали в ООО «Верный Выбор» и ООО «Приоритет» (депутатские фирмы) и через которые аферистам удалось похитить немалые суммы у страховых компаний. В частности, более 3 миллионов рублей они похитили у «Росгосстраха», еще 31 тысячу у АО «СОГАЗ» и 33 тысячи у ПАО САК «Энергогарант».

Волжский суд приговорит Грекова, как соучастника преступлений, к двум годам колонии общего режима. Но адвокат бизнесмена посчитал наказание слишком суровым и подал апелляцию, требуя заменить его на условный срок. Мотивировал тем, что подсудимый раскаялся и полностью признал свою вину.

- Волгоградский областной суд, изучив еще раз материалы дела, оставил вердикт без изменения, - сообщают «КП-Волгоград» в пресс-службе суда.

Напомним, двух теперь уже бывших депутатов гордумы – Евгения Щура и Сергея Зверева задержали в декабре 2016-го. Правоохранители вскрыли большие аферы, которые они проворачивали с фиктивными ДТП и получением денег по ОСАГО. Они организовали несколько фирм, через которые высуживали деньги у страховых компаний. «Работали» не только в Волгограде, но и в Волжском и в Астрахани. Полагалось, что в общей сложности они заработали на этих махинациях более 84 миллионов рублей. Задействовано в преступной схеме было более тридцати человек.