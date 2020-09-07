В сквере у Гасителя установят 20 тренажеров

Центральная часть Волгограда продолжает масштабно обновляться. На прошлой неделе завершилось строительство «Александровского сада». В прибрежной зоне города-героя продолжается благоустройство. Подрядная организация приступила к третьей очереди реконструкции парка у памятника пожарному пароходу «Гаситель». Бригады завершили сооружение ливневок и бордюрного камня. Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, теперь строители приступят к мощению дорожек и установке спортивного инвентаря.

Рядом с «Гасителем» уже находится площадка для уличного баскетбола. Сейчас подрядчик устанавливает зону для тренажеров и воркаута. Там будет уложено специальное покрытие, которое не позволит спортсменам и любителям здорового образа жизни травмироваться. Будет установлено около 20 тренажеров для занятий на свежем воздухе. В зеленой зоне парка строители уложат рулонный газон и высадят растения.

После завершения обновление парка у «Гасителя» завершится очередной этап создания единой зоны отдыха в пойме реки Царицы.