«Папе хуже с каждым днем»: волгоградка ищет редкую антиковидную плазму

Нужна антиковидная кровь редкой 4-й группы! Фото: Мария ЛЕНЦ

К сожалению, коронавирус продолжает атаковать. И чаще всего пожилых людей. Вчера, 6 сентября, в соцсетях появился крик о помощи от волгоградки, у которой в реанимации с ковидом оказались и мама, и папа.

«Помогите! Мои родители лежат в больнице с ковидом им срочно нужна АНТИКОВИДНАЯ ПЛАЗМА (кровь человека, который уже переболел). Может у кого-то есть знакомые, которые уже переболели, и их можно попросить сдать кровь», - обращается к неравнодушным волгоградцам Вера Кумейко.

Отец женщины – Александр Ващенко – поступил в больницу с двухсторонней пневмонией. Буквально сразу после него гопитализировали и его супругу. К сожалению, состояние Александра ухудшается с каждым днем.

«Папа в реанимации и уровень поражения лёгких растёт с каждым днём. На сегодня уже 56%, несмотря на дорогостоящие препараты которые ему вливают каждый день в больших количествах», - рассказывает волгоградка.

Семье очень нужна ваша помощь!

«Сдать кровь можно в областном центре крови на Голубинской, 9А. Сдавать для Александра Николаевича Ващенко и Елены Анатольевны Кумейко, которые лежат в больнице № 4. Принимают любую группу крови!», - уточняет Вера Кумейко.