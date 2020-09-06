Умерла молниеносно: под Волгоградом женщина с коронавирусом лечилась дома

Статистика смертельных исходов растет с каждым днем: от коронавируса гибнут десятки жителей Волгоградской области. Нередко врачи просто не в состоянии им ничем помочь. Летальных исходов уже 115, три прибавились сегодня.

От COVID-19 и вызванной им двусторонней пневмонии умерла 59-летняя волжанка. Она контактировала с больной. Несмотря на своевременную госпитализацию в ГБУЗ «ГБ №2», женщина умерла. При этом у нее были заболевания сердца, сахарный диабет.

А вот 70-летняя волжанка 9 дней занималась самолечением, отказывалась от стационарного лечения в итоге умерла в ГБУЗ «ГКБ №3» с полным поражением легких. Течение болезни усугубили проблемы сердечно-сосудистой системой. У 77-летней жительницы Елани болезнь развивалась стремительно.

- Почувствовав первые признаки недомогания, за помощью не обращалась. При ухудшении состояния вызвала бригаду скорой медицинской помощи. Течение болезни имело молниеносный характер, - рассказали «КП-Волгоград» в оперштабе.