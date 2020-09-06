Волгоградские студенты попали в финал Национального чемпионата «Молодые профессионалы»

19 студентов волгоградских вузов стали финалистами VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы», который проходит в дистанционно-очном формате. Всего в конкурсе принимают участие более 2,8 тысяч будущих специалистов по 130 компетенциям. Волгоградцам предстоит доказать свое право за звание лучших в непростых испытаниях, к которым они готовились в процессе учебы. Это будет уникальный опыт, так как следить за происходящим смогут все в режиме онлайн. Также организаторы обещают массу возможностей для болельщиков фестиваля.

- Студенты, школьники и родители смогут поучаствовать в активностях и челленджах с известными блогерами; пройти онлайн-тестирование в рамках проекта «Билет в будущее»; записаться на профпробы и try skill – онлайн посещение площадок и мастер-классов чемпионата для школьников, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной администрации.

Итоги фестиваля подведут 21 сентября.