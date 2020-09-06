В Городище три молодых человека пострадали в столкновении с «КамАЗом»

Ночью 5 августа на больничных койках оказались три молодых жителя Волгоградской области: 23-летний водитель и два его пассажира в возрасте 21-го и 22-х лет. Авария произошла на трассе Р-22 «Каспий» на 960-ом километре. Мужчина за рулем «Лады Ларгус» мчался со стороны Городища в сторону Волгограда. Из-за небольшого опыта вождения он опустил досадную ошибку – нарушил безопасную дистанцию.

- Автомобиль столкнулся с движущейся в попутном направлении автомашиной «КамАЗ» с прицепом, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Очевидцы вызвали инспекторов ГИЮДД и сворую помощь. Приехавшие на место врачи увезли парней в больницу – они получили серьезные травмы и нуждались в госпитализации. По факту аварии проводится проверка, выясняются вес обстоятельства.

Водителей просят быть внимательными на дорогах и соблюдать ПДД.