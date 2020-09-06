В пожаре под Волгоградом пострадал мужчина

В момент пожара 48-летний житель хутора Красноармейского Кумылженского района находился внутри кирпичного дома. Соседи, проживающие на улице Молодежная, первыми увидели клубы дыма из окон, и сообщили об этом на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы. Было около половины пятого утра. Владелец явно крепко спал, а огонь пылал на кухне, где, по всей вероятности, из строя вышел один из электроприборов. На место оперативно прибыли спасатели.

- Пожарные расчёты 62-ой пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 05:08 часов. Есть пострадавший. Предполагаемая причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.

Жильцы удалось вывести на улицу, но он получил ожоги, его увезли в ближайшую больницу. Спасатели напоминают жителям Волгоградской области о необходимости соблюдать все меры пожарной безопасности и в случае ЧП сообщить об этом по номеру «101».