В Волжском 16-летний лихач на «семерке» едва не угробил 13-летнего друга

Все чаще «героями» полицейских сводок становятся несовершеннолетние водители, которые тайным образом берут чужие автомобили и катаются по местности, надеясь, что их никто не поймает. Возможно, кому-то удается выйти «сухим» из воды, но чаще ребята попадают в серьёзные аварии и гибнут.

Так, около одиннадцати часов ночи 5 августа 16-летний юноша из Городища вместе с 13-летним приятелем взяли «ВАЗ» и поехали по улице Набережной со стороны Молодежной в сторону Сталинградской.

- Напротив дома № 73 по улице Набережной не справился с управлением и допустил съезд с дороги с последующим наездом на дерево, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

В итоге все остались живы, но получили серьёзные травмы. Приехавшие на место аварии врачи скорой помощи госпитализировали двух подростков. По факту ДТП проводится проверка.