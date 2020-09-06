В волгоградском Горсаду демонтируют аттракционы

Рабочие начали демонтировать оборудование. Фото: Юлия Данильченко

На прошедшей неделе в Горсаду в центре Волгограда начали демонтировать развлекательный комплекс для детей и взрослых. Еще в прошлом году, до коронавирусной пандемии, это место пользовалось огромной популярностью. Однако в этом сезоне аттракционам не разрешили работать, да и у горожан появилось альтернативное место – пойма рек Царица, где для детишек настоящий рай. И пока погода позволяет, накануне, 5 августа, рабочие демонтировали «американские горки» и несколько каруселей.

В прошлом году карусель обновили, но эксплуатировали мало. Фото: Юлия Данильченко

Напомним, после переезда» аттракционов тут начнётся обустройство зоны вокруг кинотеатра «Победа». Проект еще не подготовили, но старый комплекс явно не вписывался в новое современное пространство от архитекторов центра «ВЯЗ». Волгоградцам обещают не только привести в порядок пешеходные зоны, но и сделать отдых в одном из самых зеленых парков Волгограда комфортным и запоминающимся.