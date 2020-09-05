Сорвалась со скалы: в экспедиции погибла волгоградский краевед

Фото с личной странички Марины Черновой.

«Нелепый, несчастный случай оборвал жизнь Марины Черновой», - трагическую новость о смерти своей коллеги сообщил известный в Волгограде краевед Роман Шкода. Ей было всего 32 года. Она очень любила волгоградскую землю, много путешествовала, разрабатывала экскурсионные маршруты, собирала по крупицам истории… И погибла в поисках истины.

В статусе на ее страничке в соцсети написано – «Кто не рискует, тот не лежит в реанимации, принимая шампанское через капельницу». И она рисковала.

«Сорвалась со скалы…», - все, что смог рассказать ее друг и соратник Роман Шкода.

В своем некрологе он написал:

«Марина была необыкновенным человеком. Она часто ездила с нами в краеведческие путешествия, много ходила, фотографировала. Часто от неё приходили какие-то невероятные, интереснейшие детали. В последнем ее мне письме, она рассказывала о старинном мосте, который был затоплен водами водохранилища, но его можно было рассмотреть на спутниковой фотографии. И мы бы обязательно поехали и посмотрели, но увы... Мир тебе, Марина, и Вечная память. А наше общее дело мы обязательно продолжим».

У Марины осталась школьница-дочь.