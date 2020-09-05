Волгоградская область получит 10 миллионов рублей на бесплатные лекарства для льготников

Вопрос с бесплатными лекарствами, которые должны получать волгоградские льготники, часто упирается в отсутствие средств в бюджете. Отсюда и задержки. Сегодня, 5 сентября 2020-го, председатель Правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение, по которому регионы получат дополнительно 988 миллионов рублей из федерального бюджета именно на лечебное питание, лекарства и медицинские изделия льготникам. Деньги предназначены в том числе ветеранам войны, инвалидам и чернобыльцам. Часть средств получит и Волгоградская область.

В частности, согласно данному распоряжению, нашему региону выделят на эти цели почти 10 миллионов рублей. Точнее – 9,98 миллионов.

- Выделение дополнительных средств из госказны потребовалось после того, как Правительство РФ проиндексировало сумму, на которую льготники могут получать лекарства. Теперь она составляет 886,4 рубля на одного человека в месяц, - поясняют на сайте Правительства России.