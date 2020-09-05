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Общество

«Ожившая легенда»: в Волгограде открыли мемориал БК-31 и фонтан на Набережной

Но по просьбе ветеранов торжественно откроют памятник, когда закончится карантин
Наталья ГЛАЗУНОВАНаталья ГЛАЗУНОВА
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Фото администрации ВО.

Фото администрации ВО.

Ко Дню города Волгоград получил не только новый Александровский сад, но и мемориал – на набережной Волгограда полностью завершили работы по установке отреставрированного бронекатера БК-31. Напомним, это его в 2017-м подняли со дна Волги, раненного, но не сломленного. Тогда же приняли решение, что этому кораблю подарят «вторую жизнь» - он станет памятью о погибших во время защиты Сталинграда речниках. И вот сегодня отреставрированный БК-31 стоит на берегу Волги. Для сохранности его поместили в защитный купол, а сам бронекатер «оживили» с помощью световых и аудиоэффектов. Но торжественного открытия пока не будет.

- Ветераны попросили перенести дату открытия на более благоприятный период (когда снимут ограничения по коронавирусу, - примечание автора), и мы пошли им навстречу, - пояснил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, осматривая мемориальный комплекс.

Вокруг памятника уже сделали освещение и благоустройство. Сегодня открыли и каскадный фонтан, который сделали в рамках реконструкции Набережной Волгограда.

На Набережной запустили сегодня и новый фонтан рядом с мемориалом. Фото администрации ВО.

На Набережной запустили сегодня и новый фонтан рядом с мемориалом. Фото администрации ВО.

Теперь осталось обновить участок Набережной от БК-31 до «Волгоград Арены». Работы здесь еще не начинались, но чиновники обещают, что уже в 2020-го начнут делать проект этого участка. Причем обещают, что учтут все пожелания волгоградцев – чтобы они здесь хотели видеть.

СПРАВКА «КП»

БК-31 пролежал на дне Волги 75 лет. Его подняли с глубины 6-8 метров в ноябре 2017-го. На катере обнаружены останки 11 бойцов. 23 августа 2018 года их с воинскими почестями захоронили Россошинском кладбище. А корабль отреставрировали на волгоградском судоремонтном заводе. Там его корпус покрыли специальным защитным средством, металл загрунтовали снаружи и изнутри, восстановили разломленный каркас. Но оставили все «раны», чтобы помнить какой ценой в Сталинграде смогли переломить ход войны.