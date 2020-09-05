В Волжском плюс 20 ковидных больных за сутки, в Волгограде - плюс 30

К сожалению, число коронавирусных пациентов опять увеличилось. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Коронавирус опять расширяет свою территорию: к 5 сентября 2020-го новые случаи зарегистрированы уже не только в Волгограде и Волжском, а еще в 18-ти районах Волгоградской области. Новые вспышки COVID-19 зафиксированы в Калачевском и Городищенском районах (плюс 14 и плюс 11 случаев за сутки соответственно). Но больше пугает обстановка в Волжском – там опять резкий всплеск заболевших. Только за последние сутки диагноз подтвердился сразу у 20-ти пациентов. Такие данные приводят в региональном оперативном штабе.

А вот в Волгограде обстановка немного стабилизировалась. И хоть в областном центре по-прежнему самое большое число новых ковидных больных – плюс 30 за день, но это почти в два раза меньше, чем месяц назад.

Подтвердили COVID-19 и у пятерых жителей Жирновского района. По три случая – в Урюпинском и Новоаннинском.

В географии коронавируса уже 18 районов Волгоградской области. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- В числе тех, кому подтвердили диагноз COVID-19, два ребенка первого года жизни, три дошкольника, четверо детей в возрасте от 7 до 14 лет и два подростка, - уточняют «КП-Волгоград» в оперштабе.

Также коронавирус подхватили 16 людей старше 65-ти лет.