В музей Машкова в Волгограде привезли работы гения стрит-арта Бэнкси

Стрит-арт, как искусство, которое вышло за пределы музеев. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Такой необычной выставки в волгоградском музее имени Машкова еще не было. Здесь вы не увидите привычных картин, зато здесь много абстрактных и фантастических образов, которые чаще можно встретить на зданиях и заборах. «Banksy и уличное искусство» - так называется эта выставка. Конечно, сам английский андеграундный художник Бэнкси в Волгоград не эту выставку не приедет, но именно он стал ее хэдлайнером. Волгоградцы смогут увидеть его подлинные работы, которые были куплены в Лондоне.

Здесь вы не увидите привычных картин, зато здесь много абстрактных и фантастических образов. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Бэнкси – это псевдоним, свое настоящее имя художник держит в тайне.

- Он умеет разговаривать с публикой с помощью образов и метафор. Его работы – яркий пример того, как искусство выходит за пределы музеев и выставочных залов – на улицы, - описывают творчество Бэнкси в музее Машкова.

Выставка открыта с 5 сентября в музее Машкова. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Еще один хэдлайнер этой необычной выставки - граффити-легенда с репликой Дмитрия Врубеля «Господи! Помоги мне выжить среди этой смертной любви».

Хэдлайнером выставки стали работы англисйкого художника Бэнкси. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

- Граффити - это единственное оставшееся в мире искусство, которое может нести откровение и которое наиболее близко к молитве, - говорит куратор выставки «Banksy и уличное искусство» Артём Суслов. - Потому что они рискуют. Граффити - это когда что-то низменное, вандальное, желание разрушать в тебе перерастает в высокое, в некий ренессанс, происходящий внутри человека. Артем - искусствовед из Санкт-Петербурга, и на этой выставке представляет помимо Бэнкси много работ молодых художников из Москвы и Питера. - Группировка "Добро" - это чуваки, вышедшие из 90х, знающие, что такое 90-е, знающие, что такое в хороших, дорогих пиджаках тела в канаве, - рассказывает Артем. - Они умеют платить за свое граффити, они умеют сидеть в тюрьме за свое граффити, они умеют получать по рёбрам, так, что они ломаются. От полиции, от других группировок - они очень жестоки друг к другу. Что касается Бэнкси, пока посетители увидят шесть работ, и к концу выставки должны доставить седьмую. Три куплены в магазине в Лондоне, они подкреплены сертификатами, которые подписал сам Бэнкси. Другие добыли в Лондоне на раздаче принтов: чтобы на нее попасть, нужно отстоять 10-12 часов, а время и место раздачи знают избранные. Там можно купить принт с подписью автора за 30 фунтов. Одну из работ Бэнкси обещают выставить в витрине музея Машкова. Но ненадолго. Это такая лотерея. Так что приходите в музей имени Мшакова, только учтите, что из-за коронавирусных ограничений вход осуществляется только по предварительной записи. Телефон для записи - 8(8442) 23-81-76 и 24-16-79. А сама экспозиция проходит в выставочном зале, расположенном на улице Чуйкова, 37.