Долго лечилась сама: в Волгограде от коронавируса умерла 38-летняя женщина

Несмотря на все усилия медиков, спасти удается не всех ковидных пациентов. Фото: Иван МАКЕЕВ

Их уже 112 человек – волгоградцев, жизнь которых унес коронавирус. Двое добавилось сегодня, 5 сентября 2020-го. Ковид не щадит ни молодых, ни стариков. Сегодня в смертельный список COVID-19 попала и совсем молодая жительница Волгограда. Ей было всего 38 лет. В региональном оперативном штабе рассказали подробности о новых умерших в регионе.

- Почувствовав недомогание, женщина не стала обращаться за медицинской помощью. Пытаалась лечиться дома самостоятельно, и упустила момент, когда ее еще можно было спасти. Только через 5 дней, когда ей стало совсем плохо, она вызвала «скорую» помощь. В больницу №5 Волгограда ее привезли уже в тяжелом состоянии – с двухсторонней пневмонией. К сожалению, спасти ее не удалось, - сообщают в оперштабе.

Не смогли спасти врачи и 61-летнего жителя Волгограда, хотя мужчина обратился в больницу на третьи сутки после появления первых признаков заболевания. Его также лечили в 5-ой больнице, но коронавирус дал осложнения, плюс сказалось хроническое заболевание сердечно-сосудистой системы.

- Если вы почувствовали признаки ОРВИ, не занимайтесь самолечением. Не рискуйте своим здоровьем и жизнью, а немедленно вызывайте врача, - настаивают в оперативном штабе.

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