Что скрывалось за забором: преображение Александровского сада в Волгограде показали на видео

Фото администрации ВО.

В этом году День города Волгоград отмечает в режиме онлайн. Из-за коронавируса не будет концертов на площади и массовых гуляний. Но подарки никто не отменял. К 431-летию волгоградцам подарили чудесный новый парк в самом центре города – у храма Александра Невского. На днях там убрали забор и теперь эта зона отдыха открыта для всех. Если вы еще не видели, как преобразилась за время реконструкции эта территория, можете посмотреть в видеоролике, который сняла в открытию администрация области.

«Александровский сад – новая точка притяжения» - так позиционируют его чиновники.

И сюда действительно сразу после открытия потянулись волгоградцы. Здесь появились не только новые прогулочные зоны, но и книжный домик, где каждый может выбрать для себя интересующую литературу, чтобы почитать, сидя на новой лавочке; неподалеку новые качели для детворы и не только; рокарий из камней, привезенных в Волгоград с Ладожского озера и сухой фонтан, и еще много чего интересного.

Как охарактеризовал Александровский сад губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров: «по-настоящему душевное и уникальное место».

Смотрите сами. А лучше приходите на прогулки и оцените сами.

Напомним, на реконструкцию этого сквера потратили почти 35 миллионов рублей. Только фонтан обошелся бюджету в 30 миллионов, плюс 1,8 миллиона на проект сада, и больше миллиона рублей на обновление.