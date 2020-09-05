В трех районах Волгоградской области выявили бешенство

Осенью, как обычно бывает, увеличивается не только число простудных заболеваний, но и инфекционных. И помимо коронавируса в Волгградской области хватает и других опасных заболеваний, в том числе и разносчиками которых являются животные. Например, бешенство. За последнее время в области было зафиксировано сразу несколько случаев этого опасного заболевания. Карантин ввели сразу в трех поселениях – в хуторе Колоцкий Иловлинского района, в Попковском сельском поселении Котовского района и в Колобовском сельском поселении Ленинского района.

Кроме того, уже в нескольких волгоградских хозяйствах выявили бруцеллез у крупного рогатого скота. В частности, на карантине по бруцеллезу сейчас находятся хутор Громки Светлоярского района, и в селе Калашники Палласовского районе Волгоградской области.

Ситуация находится на контроле у областного комитета ветеринарии.