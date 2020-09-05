«Люди боятся выйти на улицу из-за гопоты»: волгоградцы жалуются на разгул преступности

Группа парней нападает на прохожих и требует деньги, чаще всего в качестве жертв выбирают подростков помладше. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дожили, волгоградцы в соцсетях просят защиты… от малолетних преступников. В последнее время жалобы на уличных гопников, которые силой вымогают деньги у случайных прохожих, стали появляться все чаще и чаще.

«Люди вынуждены прятаться по углам, не выходить из дома и не гулять по красивому центру города. И вовсе не из-за короновируса и самоизоляции, а из-за тотального разгула уличной преступности и гопоты, которая орудует на Центральном рынке и Набережной Волгограда. Какая-то откровенно малолетняя шпана нагло избивает людей, устраивает потасовки, вымогает деньги у простых волгоградцев вне зависимости от пола и возраста. Прежде всего под удар попадают несовершеннолетние дети» , - пишет волгоградец на своей страничке в соцсети.

А вот на страничке юной волгоградки и подтверждающее видео.

«Нас было шестеро, их двадцать. Окружили, спросили у кого, что есть. Деньги требовали, угрожая, что если не отдадим, получим по…», - пишет девушка. Судя по ее записям на страничке, с такими хамами она встречается в центре Волгограда уже не в первый раз.

«Зашла возле торгушки в ларек купить воды, выхожу, идет на меня один такой «примат» весом под 120 килограммов и спрашивает «4 рубля есть?». А ему – «Нет. У меня реально деньги только на карте были». На что я услышала – «Сейчас коленки прострелю, найдешь». И я была одна», - рассказывает школьница.

Многие юные волгоградки реально напуганы. И жалоб становится все больше.

«Гопота и несовершеннолетние бандиты на улице в целом привычное состояние волгоградской реальности. Но когда проливается первая кровь, не важно смертельная или нет, — ситуацию необходимо срочно менять!», - с таким обращением к общественности и правоохранителным органам обращается волгоградец.

Надеемся, его услышат.