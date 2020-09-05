Жара и сильный ветер: МЧС просит волгоградцев не палить на природе

Волгоградцы, не разводите костры в эти дни. Берегите себя и природу! Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

Сентябрь, похоже, станет четвертым летним месяцем в Волгоградской области: жара не спадает. И, по данным волгоградского Гидрометцентра, в эти выходные – 5 и 6 сентября 2020-го - солнце еще будет палить нещадно: столбик термометра днем будет подниматься до +29 градусов. Спасать волгоградцев от жары будет только ветер. Но пожароопасная обстановка в эти дни очень опасная, особенно в северо-восточных, отдельных северо-западных, в большинстве южных районах области. Сухие деревья и трава на полях могут вспыхнуть от малейшей искры. Как поясняют в ГУ МЧС по Волгоградской области, в регионе чрезвычайная пожароопасность. В связи с чем настоятельно просят волгоградцев и гостей региона не жечь в эти дни сухую растительность на своих дачных участках и частных территориях.

- Ветер усугубляет обстановку и способствует быстрому распространению пожаров, поэтому будьте предельно осторожными с огнем, - обращаются к жителям волгоградские спасатели.

Ветер 5 и 6 сентября, по прогнозам волгоградского ЦГМС, будет достигать 11-16 метров в секунду.