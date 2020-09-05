В Волгограде открывается выставка о поднятом со дна Волги бронекатере

Фото военно-исторического музея «Наследие»

Три года назад – осенью 2017-го – со дна Волги подняли бронекатер, защищавший Сталинград. Легендарный БК-31 до последнего бился за город и погиб вместе с экипажем. Сегодня, 5 сентября 2020-го, в музее-заповеднике «Сталинградская битва» открывается интерактивная выставка, которая называется «Бронекатер БК31. Поиск».

Три года историки и члены военно-исторического музея «Наследие», которые с первых дней участвовали в подъеме, а затем и в реставрации бронекатера, собирали по крупицам информацию о погибших на БК матросах. Сегодня БК-31 уже стоит под саркофагом на Набережной Волгограда. Его отреставрировали, оставив при этом зияющие раны, которые всем и всегда будут напоминать о том, через что ему пришлось пройти, защищая Сталинград.

А сегодня волгоградцы наконец-то смогут увидеть экспозицию об истории бронекатера и его экипаже. Причем выставку сделали «живой» благодаря современным технологиям.

- В экспозиции несколько зон – от истории БК-31 до момента его поднятия. Здесь имеются и фотографии военного Сталинграда и современного Волгограда. Увидят посетители личные вещи членов экипажа и артефакты, которые нашли на корабле, - рассказывают «КП-Волгоград» в облкомкультуры.

Открытие выставки – в 14.00. Продлится она с 5 сентбяря 2020-го до 1 апреля 2021 года.