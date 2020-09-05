В центре Волгограда водитель иномарки спровоцировал тройное ДТП

Минувшие сутки выдались в Волгоградской области аварийными: шесть аварий, в которых пострадали семь человек. Самое крупное из этих ДТП произошло в Волгограде. В центре города 35-летний водитель «Рено-Логан» спровоцировал сразу тройное ДТП.

- Водитуль ехал по улице Рокоссовского и, видимо, отвлекся от дороги, напротив дома №45 он врезался в «Ниссан Кашкай». От удара пострадавшую иномарку отбросило на стоящую впереди «Киа Рио», за рулем которой находился 25-детний молодой мужчина. К счастью, все остались живы. В больницу увезли только самого виновника ДТП и его 27-летнюю пассажирку, - рассказывают в ГУ МВД по региону.

А в Урюпинском районе по вине 32-летней автоледи в блольнице оказалась 90-летняя бабушка. Женщина за рулем сдавала задним ходом и не заметила пенсионерку. Остановилась вовремя, старушка осталась жива, но сейчас в больнице.