Волжский и Камышин прирастают ковидом рекордными темпами

Камышин и Волжский догоняют Волгоград. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На сегодня в Волгограде и Волжском почти поровну заразившихся коронавирусом. В областном центре 20 подтвержденных случаев, в Волжском заболели 18 человек. Практически сравнялся с ними и Камышин – в районе плюс 15 ковид-положительных за сутки. Чуть меньше в Калаческом районе, где еще накануе подтвердили диагноз 72 сотрудникам и постояльцам ПНИ. В целом на 4 сентября 2020 коронавирус получил распространение в 15 городах и районах Волгоградской области. Завозных случаев нет. Заразу волгоградцы находят внутри региона.

Как сообщили «КП-Волгоград» в оперштабе, семь заболевших ковидом на сегодня в Новоаннинском районе, который до этого никогда не был в списках лидеров. Еще шесть человек заразились коронавирусом в Городищенском районе, всего же в списках пациентов значатся уже 443 человека. Сразу пятеро инфицированных за сутки в Нехаевском районе – прирост сразу в 13%.

На сегодня коронавирус получил распространение в 15 городах и районах Волгоградской области. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

По три новых случая ковида зафиксировали в Суровикинском и Урюпинском районах, по два – в Ленинском и Новониколаевском. И по одному заразившемуся на сегодня в Иловлинском, Котовском, Даниловском и Ольховском районах региона.

Среди заболевших 8 детей, всего четверо молодых людей, зато сразу 29 человек старше 65-ти лет, которые находятся в группе особого риска по коронавирусу.