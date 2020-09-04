В Калачевской больнице появился компьютерный томограф

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области

Во время пандемии коронавируса резко возросло число проведения компьютерной томографии легких. В Волгоградской области за полгода были сделано 43 тысячи исследований на КТ, из которых 15 тысяч для пациентов с подтвержденным ковидом или подозрением на него. В некоторых медучреждениях больным приходилось длительное время ожидать очереди, чтобы обследоваться. А в районах области не в каждой больнице был томограф. Хотя только в этом году для медицинских организаций было закуплено 11 единиц оборудования. Один компьютерный томограф был поставлен в Калачевскую Центральную районную больницу. Как сообщили в пресс-службе администрации Волгоградской области, оборудование монтируется в подготовленное для него помещение. В эксплуатацию аппарат будет введен после завершения пусконаладочных работ.

Кроме компьютерного томографа Калачевскую ЦРБ оснастили рентген-аппаратом, цифровым маммографом, эндоскопическим оборудованием, УЗИ-аппаратом экспертного класса. Медтехника закуплена по региональному проекту «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение». Напомним, в Калчевской ЦРБ до конца года откроется межрайонный Центр амбулаторной онкологической помощи.

Напомним, в марте 2020 года, когда в Волгоградской области выявлялись первые случаи заражения коронавирусом, общественность взбудоражило видеообращение врача Калачевский ЦРБ. Анестезиолог-реаниматолог больницы Татьяна Ревва заявляла о том, что медучреждение не готово к лечению больных коронавирусом. По ее словам, в больнице не было необходимых для медиков средств защиты и оборудования. Однако в облздраве опровергли информацию о неготовности Калачевской ЦРБ к приему пациентов с ковидом.