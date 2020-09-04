Жертвой ковида стал 29-летний волгоградец

Уже 110 волгоградцев умерли от ковида. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Оперштаб Волгоградской области сообщил подробности о двух новых жертвах коронавируса. Среди скончавшихся снова молодой человек – 29-летний мужчина из Волгограда. Не смогли спасти врачи и 84-летнего жителя Иловлинского района. Оба они своевременно обратились к медикам.

Молодого волгоградца с двусторонней ковидной пневмонией положили в больницу №4. Что только врачи не делали, методы лечения, которые помогали другим пациентам, в этом случае не работали. «Положительной ответной реакции не следовало».

А вот пожилой житель Иловлинского района долго не лечился. Врача на дом вызвал, только когда ему совсем стало плохо. У него и до коронавируса с пневмонией со здоровьем были проблемы. Опять же возраст, больное сердце.

- От госпитализации отказался, лечился амбулаторно, - комментируют в оперштабе сухими словами отчетов еще одну печальную историю с летальным исходом.

Всего в Волгоградской области на сегодня 110 умерших от последствий ковида. Из них 48 смертей приходится на Волгоград. В Иловлинском районе это уже пятая смерть - муниципалитет среди лидеров по смертности в регионе.