Маршрутка 8с больше не будет заезжать на Семь ветров и в «Мармелад»

Сегодня последний день, когда волгоградцы увидят маршрутку 8с на конечной у «Мармелада». В субботу, 5 сентября микроавтобус начнет ходить по другому маршруту, и на Семь ветров теперь заезжать не будет. Об очередном изменении в транспортной схеме Волгограда объявили в пресс-службе городской администрации. На маршруте будет 19 новых остановок, и автобус станет ходить до Вишневой балки в Краснооктябрьском районе.

Как уточнили в мэрии, отправляться из Кировского района маршрутка будет с той же остановки – «Авиагородок». По улице Писемского она выйдет на Вторую продольную, и проследует по ней до самой улицы Хользунова через Советский, Ворошиловский и Центральный районы. Теперь маршрутка не будет заворачивать на Белом аисте, а поедет прямо через Ткачева, Красные казармы, Мамаев курган, проспект Металлургов и до Хользунова. На Хользунова маршрутку можно поймать на остановках «Детский сад», «Нижнеамурская». Конечная теперь будет на улице Хрустальной. Протяженность маршрута составит 35 километров. В мэрии уверяют, что 36 микроавтобусов будут ходить каждые 5-8 минут в зависимости от интенсивности пассажиропотока.