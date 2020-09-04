Официальное открытие Александровского сада отложили из-за пандемии

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области

В центре Волгограда завершилось строительство парка около храма Александра Невского. Подрядчик завершил все работы. Все готово к торжественному открытию сквера. Но с этим придется повременить. Официально территория, которая получала название «Александровский сад», будет открыта тогда, когда позволит санитарно-эпидемиологическая обстановка. Но уже сейчас жители Волгограда и гости города смогут совершать прогулки по парковой территории. Забор, который закрывал сквер во время строительных работ, снесен. Никаких запретов на посещение парка нет. Огороженным остается место возведения храма.

«Александровский сад» занимает территорию в 2 гектара. Все строительно-монтажные работы завершились аккурат ко Дню города, который будет отмечаться в ближайшее выходные.

Губернатор Андрей Бочаров в пятницу, 4 сентября, во время осмотра исторического центра Волгограда отметил, что до конца года будет завершено благоустройство прилегающей к новому парку территории. Подрядная организация занимается реконструкцией участка в границах улицы Мира и площади Павших борцов. Рабочие строят лестницы, укладывают тротуарную плитку, проводят озеленение и монтаж светового оборудования.

- Это не просто реконструкция, а создание нового парка, - рассказал Андрей Бочаров. - Здесь никогда не было благоустроенного общественного пространства, земля практически вся была продана для коммерческих целей.

Завершить работы по благоустройству участка в границах улицы Мира и площади Павших борцов строители планирую в октябре 2020 года.