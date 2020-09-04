Стало известно, с кем Ротор сыграет в Кубке России

Фото: СК "Ротор"

В Москве состоялась жеребьевка элитного раунда Кубка России по футболу. Своих соперников по турниру узнал «Ротор». Волгоградский клуб на этой стадии кубкового соревнования сыграет со ставропольским «Динамо» и самарскими «Крыльями Советов». Сине-голубые игры элитного раунда Кубка России проведут на выезде. Матч с «Динамо» пройдет 16 или 17 сентября. Кстати, в ставропольской команде выступают известные волгоградскому болельщику футболисты: Илья Ионов, Роман Семякин, Денис Книга, Игорь Крутов. Встреча «Ротора» с «Крыльями Советов» состоится в Самаре 21 или 22 октября.

Отметим, розыгрыш Кубка России сезона 2020/2021 годов проходит в новом формате. Стадии 1/32 и 1/16 финала заменены на групповой, элитный, этап с участием представителей Российской премьер-лиги, Футбольной национальной лиги и Профессиональной футбольной лиги. Этот этап будет сыгран в один круг. Команда, занявшая в своей группе первое место, получит путевку в 1/8 финала.