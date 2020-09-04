В Волгограде водитель насмерть сбил пенсионерку

С места аварии в Дзержинском районе. Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.

Участники дорожного движения продолжают ездить так, как им вздумается. Об элементарных правилах многие водители попросту забывают. В четверг, 3 сентября, около девяти часов вчера в Советском районе Волгограда произошло ДТП со смертельных исходом. На проспекте Университетском 86-летняя пенсионерка переходила дорогу на зеленый сигнал светофора. На проспект со стороны улицы Панфиловской в сторону улицы Полухина выехал 28-летний водитель за рулем «Мицубиси ASX». Не убедившись, что на пешеходном переходе двигается пожилой человек, автомобилист сбил женщину. Пострадавшая была госпитализирована. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, от полученных травм она скончалась в больнице.

7-летний мальчик пострадал в Средней Ахтубе. Накануне в 12.30 18-летний водитель «Рено Меган» на улице Октябрьской рабочего поселка выехал на полосу встречного движения и наехал на юного пешехода. Мальчик вместе с мамой переходил дорогу по «зебре». В результате происшествия его увезли в больницу.

В Дзержинском районе в результате аварии были госпитализированы 3 человека. В 8.40 на улице Восточно-Казахстанской 37-летний водитель за рулем «ВАЗ-2104», выезжая с второстепенной дороги, не уступил путь «Тойоте Королле», у которой было преимущество движения. От столкновения отечественную машину отбросило автомобиль «Киа Спортаж», который стоял вдоль дороги. В результате аварии в больницу попали 30-летний пассажир «ВАЗа», 45-летний водитель и 80-летняя пассажирка «Тойоты Короллы».

В Иловлинском районе виновник аварии пытался скрыться с места преступления. 37-летний водитель «ВАЗ-21124» двигался по грунтовке в сторону села Большая Ивановка. Но, не справившись с управлением, машина опрокинулась. 43-летняя пассажирка была доставлена в медучреждение, но от госпитализации отказалась. А вот водитель попытался скрыться с места ДТП. Но сотрудники ДПС оперативно его нашли.