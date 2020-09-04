Жили в антисанитарных условиях: в Волгограде хотят лишить родительских прав нерадивую мать

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области

В Волгограде полицейские возбудили уголовное дело в отношении местной жительницы, которая абсолютно не занимается своими детьми. 37-летняя жительница Советского района не хочет заботиться о дочери и сыне. А, может, она не знает, как нужно проявлять любовь и ласку? Зато женщина устраивает в своем доме застолье и сильно злоупотребляет алкоголем. При этом она еще и безработная.

Дом нерадивой матери находится в антисанитарных условиях. Дети восьми и десяти лет не получали должного питания, лечения. По сути, были предоставлены сами себе. Эта семья была 3 года под вниманием подразделения по делам несовершеннолетних, - рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МВД России по Волгоградской области. В 2018 году женщину уже привлекали к административной ответственности, она даже старалась встать на правильный путь. И все-таки разгульный образ жизни победил. В этом году на жительницу Волгограда составлялись административные протоколы. Но образумить ими женщину не удавалось. И теперь полицейским ничего не оставалось, как возбудить уголовное дело. Не беспокоящаяся о своих детях мать может лишиться родительских мать.