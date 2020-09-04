Волгоградец пострадал от сварочных работ в гараже

Волгоградец едва не погиб в своем гараже. А в Волжском сгорел БМВ Фото: Максим ЛЮКОВ

Накануне в Волгограде местный житель мог погибнуть в своем гараже. Местный житель выполнял сварочные работы. Сообщение о возгорании на улице Перекопской в Советском районе города на пульт диспетчера поступил в 15.11. На место вызова выехали расчеты 4-й пожарно-спасательной части. В гараже на площади 10 квадратных метров горели вещи. Пожар был потушен к 15.31. Правда, находившийся в гараже человек пострадал. В ГУ МЧС России по Волгоградской области рассказали «КП-Волгоград», возможно огонь возник из-за нарушения правил безопасности при проведении сварочных работ.

А в Волжском этой ночью сгорела дорогая иномарка. В 5.04 пожарным поступило сообщение, что на проспекте Ленина полыхает БМВ X5. Огнеборцы 13-й пожарно-спасательной части за десять минут добрались до места горения и потушили пожар. В машине никого не было, поэтому пострадавших нет. А почему вспыхнул немецкий автомобиль, предстоит узнать.