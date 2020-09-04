Жителям Волгоградской области старше 65 лет продлили самоизоляцию

Коронавирус в Волгоградской области пока не позволяет снять ограничения для людей старшего возраста. Режим повышенной готовности органов власти продолжает действовать. Самоизоляция для волгоградцев старше 65 лет продлена как минимум еще на две недели. Постановлением губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова людям из зоны риска рекомендовано оставаться дома до 20 сентября. Документ опубликован на сайте областной администрации в разделе нормативно-правовых актов Волгоградской области. Постановление вступило в силу с 3 сентября.

Отметим, ранее режим самоизоляции для пожилых волгоградцев продлевался до 6 сентября.

В Волгоградской области продолжает действовать и масочный режим из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Жители должны использовать средства защиты в общественном транспорте, а также в местах общего пользования.