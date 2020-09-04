Поздравление генерального директора ООО Газпром газораспределение Волгоград и АО Волгоградгоргаз Александра Сидорова с Днем работников нефтяной и газовой промышленности!

Александр Сидоров, генеральный директор ООО «Газпром газораспределение Волгоград». Фото: ООО «Газпром газораспределение Волгоград».

Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку ООО «Газпром газораспределение Волгоград» и АО «Волгоградгоргаз» достойно справляются с выполнением своих производственных задач. Новые вызовы проверили на прочность работу всех служб компаний.

Благодаря работе большого коллектива специалистов снабжаются газовым топливом котельные предприятий и детские сады, медицинские учреждения и жилой фонд. Сегодня это как никогда важно, поскольку от этого зависит благополучие целого региона.

Серьезным достижением сотрудников компаний в этом году стала работа по модернизации газораспределительной системы Волгоградской области. В ходе мероприятий проведена успешная апробация отечественного импортозамещающего оборудования. Благодаря данной технике была произведена замена шаровых кранов без отключения потребителей в ряде районов Волгограда и области.

Проводимая программа модернизации позволяет газораспределительной системе Волгоградской области приобретать новые технические характеристики, увеличивать пропускную способность и производительность газового оборудования, дает возможность для развития промышленного сектора, а также обеспечивает надёжность поставок газа потребителям региона в непростое для всей страны время.

Коллеги, спасибо вам всем за вашу кропотливую и ответственную работу!

В это непростое время прошу вас заботиться о себе и своих близких! Желаю Вам крепкого здоровья и благополучия, успехов и реализации намеченных планов!

С праздником с Днем работников нефтяной и газовой промышленности!

Генеральный директор

ООО «Газпром газораспределение Волгоград»

АО «Волгоградгоргаз»