Стали известны цена и расписание полетов Волгоград-Екатеринбург

Аэропорты Волгоград и Кольцово теперь связаны прямым рейсом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

О том, что в сентябре из Волгограда планируют запустить авиарейсы в Екатеринбург, в облтрансе говорили еще в августе. А сегодня стали известны цена за перелет и расписание рейсов. Так вот авиакомпания Red Wings, которая и будет обслуживать данный маршрут, пообещала, что стоимость билетов будет составлять всего 999 рублей.

- Авиасообщение между Волгоградом и Екатеринбургом было приостановлено четыре года назад - в 2016-м. И вот перелеты возобновляются. Первый полет запланирован на 16 сентября 2020 года. Далее авиарейсы будут выполняться четыре раза в неделю: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье, - сообщают «КП-Волгоград» в пресс-службе аэропорта «Гумрак».

Весь перелет займет 2 часа 20 минут. По понедельникам и пятницам в Волгограде самолеты Red Wings будут приземляться в 14.50, а отправляться в обратном направлении – в Екатеринбург – в 16.40.

По средам и пятницам расписание другое: прилет в Волгоград – в 22.50, отправление в Екатеринбург – в 23.50.

- Забронировать билеты на сайте авиаперевозчика можно уже сегодня, - уточняют в аэропорту Волгограда.

Там же (на сайте авиаперевозчика) можно ознакомиться с детальным расписанием по данному маршруту.