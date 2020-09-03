У "Ротора" новый форвард: к команде присоединился земляк - Кирилл Колесниченко

Спустя почти десять лет наш футболист вернулся на родину и будет защищать цвета сине-голубых. Фото СК "Ротор".

Кирилла Колесниченко хорошо знают волгоградские футбольные фанаты. Этот парень из Камышина Волгоградской области к своим 20-ти годам успел поиграть и в российской Премьер-лиге, и в казахстанской, и даже в молодежной сборной России. И вот этот перспективный нападающий, которого так не хватало волгоградскому клубу, переходит в «Ротор». Об этом «КП-Волгоград» сообщили сегодня, 3 сентября, в пресс-службе сине-голубых.

- Колесниченко подписал с «Ротором» арендное соглашение, - уточняют в клубе.

Для тех, кто не знает: Кирилл Колесниченко родился в Камышине, и именно там делал свои первые футбольные шаги. В 11 лет его переманили в футбольную школу московского «Чертаново». А уже в 15 лет этот столичный клуб внес его в официальную заявку на сезон ПФЛ. Таким образом, Кирилл Колесниченко, стал самым молодым профессиональным игроком в России на тот момент.

В том же 2015 году его пригласили в юношескую сборную России, а спустя три года он уже дебютировал в РПЛ. Тогда он играл за «СКА-Хабаровск».

Потом камышанин вернулся в «Чертаново», за который провел 30 игр и забил 6 мячей. Весной этого года его переманили в казахстанский «Кайрат». А сегодня он вернулся домой.