Волгоградку, забившую насмерть своего сына, отправили за решетку

Молодая женщина уже созналась в избиении ребенка. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

20-летнюю горе-мамашу из Дубовского района Волгоградской области, которая до смерти избила своего 4-месячного сынишку, отправили за решетку. Пока только на два месяца – на время следствия.

- Суд Дубовского района избрал для подозреваемой меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 2 ноября 2020 года, - сообщают «КП-Волгоград» в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Напомним, ребенка без признаков жизни обнаружил утром 2 сентября сожитель этой 20-летней девицы. Он и вызвал полицию.

Поначалу молодая мать отрицала свою вину. Пыталась убедить следователей, что ребенок получил травму головы, когда упал с детского кресла-качалки. Но синяки на теле младенца говорили о другом. И под натиском неопровержимых улик, женщина созналась, что била ребенка. И била сильно и без разбора, попадала и по туловищу малыша, и по голове.

Как установили уже следователи СУ СК по региону, за последние дни – с 30 августа по 2 сентября – она нанесла ребенку не менее пяти сильных ударов, от которых ее сын и скончался.

На мамашу уже завели уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».