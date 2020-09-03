В пяти районах Волгограда 4 сентября отключат свет

Энергетики обещают, что потерпеть без света придется недолго. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Волгоградские энергетики продолжают активно готовиться к зиме. Надо еще много успеть отремонтировать, заменить, обновить… Поэтому в их плотном графике почти нет выходных. Вот и на завтра, 4 сентября, у ресурсоснабжающей компании намечен большой фронт работ. Бригады будут работать сразу в пяти районах Волгограда. А это значит, что ряд улиц и домов будут планово отключать от электроэнергии на время проведения ремонта. Если конкретнее, то 4 сентября 2020 года без света придется временно потерпеть жителям Тракторозаводского, Краснооктябрьского, Советского, Кировского и Красноармейского районов. В Советском будут менять оборудование на кабельно-воздушных линиях электропередач, в остальных запланирован ремонт электрооборудования.

Из хорошего для волгоградцев, попавших в список на отключение: все ремонтные работы будут проводиться в светлое время суток. То есть света не будет максимум днем с 9.00 до 17.00, а кое-где ремонт и вовсе займет пару часов.

Как сообщили «КП-Волгоград» в компании «Россети ЮГ - Волгоград», в Краснооктябрьском районе 4 сентября с 9.00 до 17.00 не будет света по следующим адресам: ул. Еременко 21,21а,23,25 ул. Триумфальная 3,5,5а, ул. Таращанцев 60, ул. Титова 12, ул. Прибалтийская 5-19,4-16 просп. Волжский 8,12.

В Тракторозаводском районе свет будут отключать с 9.00 до 12.00 только по улице Менжинского в домах № 4,15,17,17а.

В Советском районе без электричества - с 10.00 до 12.00 - придется потерпеть жителям частного сектора на улицах: Волгоградская 100-150 ул. Горького М. 1-27/3, 2-10 ул. Захарова 5-15 ул. Комсомольская 1,2-30 ул. Крымская 1-77, 2-60 ул. Курочкина 1-15, 33а-43, 2-70 ул. Лесная 6,8 ул. Мичурина 3-25, 4-34 ул. Первомайская 1-25, 4-38/3 ул. Садовая 1-21, 4-24 ул. Сорочинская 32-36б ул. Хмелева 5-15, 6-16.

С 9.00 до 17.00 не будет света в СНТ "Мичуринец" и по улице Джамбула Джабаева (в домах 21/103, 28/42,28/44, 44/3, 44/8а, 44/9, 44/9а, 44/10, 44/11, 44/24-44/29, 44/47,44/94, 44/317, 44/327, 44/324, 44/435, 441, 44/471, 44/4314а, 44/4327, 44/4328, 44/4351, 44/4391, 44/4391, 44/42231, 44/42232.

В Кировском районе в список на отключение попали всего две улицы. По улице Писемского электричества не будет в домах № 22, 24, 26, 28, 30 и 32, а по улице Шумилова в домах № 25, 27, 29, 31 и 33. Свет отключат с 11.30 до 15.00.

А в Красноармейском районе ограничения коснутся только одного дома - №4 по улице Саушинской. Но света у них не будет весь день – с 9.00 до 17.00.