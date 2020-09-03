Крупный лесной пожар полыхает в Камышинском районе

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области

В четверг, 3-го августа, возник крупный лесной пожар в Камышинском районе, который удалось обнаружить при мониторинге территорий. Информация об огне появилась около полудня. На место тушения оперативно выехал 9-й отряд Федеральной противопожарной службы. «КП-Волгоград» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области, что произошло возгорание лесной подстилки в Добринском участковом лесничестве вдали от населенных пунктов. Поэтому угрозы распространения огня на жилые массивы не существует.

Как сообщили «КП-Волгоград» в администрации Волгоградской области, в тушении пожара принимают участие десятки специалистов. Задействовано 13 единиц спецтехники.

В 16.55 пожарным удалось локализовать пожар.

В Волгоградской области в круглосуточном режиме ведется мониторинг пожароопасной ситуации, чтобы отряды огнеборцев могли в сжатые сроки ликвидировать огонь. Порой возгорание происходит в отдаленных от населенных пунктов местах, и вызвать пожарных просто некому.

В МЧС напоминают, что в Волгоградской области продолжает действовать особый противопожарный режим. С 4 по 6 сентября в северо-восточных, отдельных северо-западных, в большинстве южных районах региона сохранится чрезвычайная пожароопасность. Объявлен 5 класс горимости леса.

При обнаружении лесного пожара следует звонить по единому федеральному номеру 8-800-100-94-00, в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства 8 (8442) 30-89-89 или на единый номер Службы спасения 112.