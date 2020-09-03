Календарь матчей Ротора в РПЛ 2020/2021: стали известны даты игр с 7-го по 10-й туры

Фото: СК Ротор

Российская премьер-лига опубликовала на своем сайте расписание матчей с 7-го по 10-й туры. Теперь точно известно, когда свои игры проведет волгоградский «Ротор». Так что болельщики смогут строить планы на предстоящие походы на футбол.

В 7-м туре «Ротор» примет «Краснодар». Игра пройдет 13 сентября в 20.00 по волгоградскому времени. Через неделю, 19-го числа, также в 20.00 по волгоградскому времени подопечным Александра Хацкевича предстоит встретиться с «Ростовом» на его поле. Фанаты особенно ждут этой игры из-за принципиальности южного противостояния. В 9-м туре у «Ротора» запланирован матч с «Рубином» на «Волгоград Арене». И эта дуэль тоже далеко не рядовая. С казанской командой в город-герой пожалует волгоградский специалист Леонид Слуцкий, в штаб которого также входит Олег Веретенников. Матч «Ротора» и «Рубина» пройдет 27 сентября в 20.00. А затем у сине-голубых последует выезд в Уфу в гости к одноименному клубу. Игра пройдет 3 октября в 15.00 по волгоградскому времени.

Напомним, после 6-ти туров РПЛ «Ротор» занимает в турнирной таблице 16-е место с двумя набранными очками.