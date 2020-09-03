Признали незаконными: в Волгограде снесут девять газетных киосков

Скоро в Волгограде будет просто негде купить свежую газету. Фото: Андрей МИРЕЙКО

В Волгограде купить свежую газету станет еще сложнее: из центра города уберут девять киосков, где продавали печатную продукцию. Комиссия администрации Центрального района Волгограда на своем заседании 2 сентября 2020 года признала их «самовольно установленными» и постановила демонтировать.

Под снос попали самые популярные у волгоградцев газетные киоски. В «черный» список попали киоск на улице Краснознаменская (кольцо трамвая), на 7-й Гвардейской (у дома №11), на остановке «Пионерская», на Голубинской (напротив дома № 18), на Порт-Саида (напротив дома №11), на 13-й Гвардейской (напротив дома №13), на Новороссийской (у дома №32), на Гагарина (у дома №9), на перекрестке улиц Хиросимы и Рокоссовского, и два киоска на улице Ткачева (у дома №11 и напротив дома №15).

В администрации Волгограда говорят, что во всем виновен владелец газетных киосков, который сильно задолжал за аренду.

- Арендная плата за размещение торговых объектов перестала поступать от владельца еще летом 2019-го. И, несмотря на неоднократные напоминания со стороны муниципалитета, он так и не погасил задолженность. В июле 2020-го, как положено, администрация Центрального района предупредила собственника киосков о том, что расторгают договора аренды на данные НТО. Собственник должен был самостоятельно их демонтировать, но так и не сделал этого. Поэтому районная администрация и издала распоряжение об их принудительном демонтаже, - поясняют в мэрии.

Напомним, что перед ЧМ-2018 из центра Волгограда уже убрали ряд газетных киосков, сократив их численность в разы (хотя уже на тот момент их количество было в 6,5 раз меньше положенного для города-миллионника). С такими темпами скоро город останется без прессы.