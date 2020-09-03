Волгоградстат: средний возраст безработного волгоградца – 37 лет

Недавно Волгоградстат озвучил процент жителей Волгоградской области, которые не могут найти работу: 8,1% или около ста тысяч человек. Это больше, чем средние показатели по ЮВО и стране.

- Уровень безработицы определяется долей безработных в численности рабочей силы в возрасте от 15 лет и старше, - уточняют в ведомстве.

Однако ни в 18, ни в 20 лет молодые люди не могут найти работу в родном регионе. Более того, эксперты так и заявляют – уровень безработицы в возрасте до 25 лет оставил 8,3%. Это тревожные показатели, ведь речь о молодых специалистах, которые получили высшее образование и готовы развивать организации и предприятия.

Еще печальнее выглядит средний возраст безработного волгоградца. Увы, это не вчерашний школьник и пенсионер, а мужчина или женщина средних лет, получившие специальность и наверняка опыт. Но они чаще отельных не могут трудоустроиться.

- Средний возраст безработного – 37 лет, - комментирует «КП-Волгоград» Волгоградстат.