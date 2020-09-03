Положительные отдельно, отрицательные отдельно: как в стационарах Волгоградской области разделяют пациентов с коронавирусом

Пациенты должны разделяться в ковидных стационарах Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В инфекционных госпиталях Волгоградской области пациентов должны строго разделять между собой. Если у человека отрицательные тесты на коронавирус, то он не должен оказаться в одной палате с теми, у кого результаты положительные. Даже если у пациента COVID-19 был ранее подтвержден. Однако не всегда этот порядок соблюдается. Люди начинают жаловаться в облздрав.

- Мы стараемся, чтобы пациенты не смешивались, - говорит заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов. - Если обращения поступают, мы их отрабатываем. У нас достаточное число свободных коек, чтобы разделить поступающих с положительным тестом по палатам. Для этого есть разные зоны. Это обязательное требование.

Сейчас в коронавирусных госпиталях Волгоградской области 1255 свободных коек. В облздраве настаивают, что пациенты, которые готовятся к выписке, не должны быть в одной палате с недавно прибывшими в больницу. Но не всегда это удается соблюдать. При этом риск повторного заражения отсутствует.

- Если человек переболел и у него уже отрицательные тесты, с точки зрения практической медицины у него выработался иммунитет, - говорит Николай Алимов. - Соответственно риска заболеть повторно не существует. Про рецидивы заболевания пока что данные не проверены.

В одной палате могут лежать пациенты с одинаковыми показателями. Так только что госпитализированные с пневмонией и подтвержденным коронавирусом будут с теми, у кого тесты также положительные.