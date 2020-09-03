В Волгограде девять улиц отремонтируют на год раньше срока

Фото администрации ВО.

В этом году ремонт дорог в Волгограде проходит, как никогда, быстро и слаженно. Например, МУП «ДСЭР Советского района», уже к сентябрю закончило весь фронт работ, намеченный на этот год. А погода еще стоит хорошая. Чтобы не терять драгоценное время, в муниципалитете решили начать уже сейчас ремонтировать улицы, которые были заложены в план 2021 года. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в мэрии. Тем более, что аукционы на них уже провели и как раз данное МУП стало победителем одного из них. Так что до конца 2020-го отремонтируют в Волгограде дополнительно девять улиц.

Так, в Кировском районе уже в этом году сделают улицы Химзаводская, Писемского и Саши Чекалина.

В Красноармейском районе дорожники уже приступили к работам на улице Якуба Коласа. Эта дорога как раз примыкает к улице Мачтозаводской, которую только обновили.

В Советском районе меняют асфальт на улице Казахской (на участке от Университетского проспекта до выезда из города). Одновременно начали готовить к ремонту улицу Новосибирскую: перед тем, как укатать новое покрытие, здесь полностью заменят бордюры.

В Ворошиловском районе сейчас идут работы на улицах Буханцева, Липецкой и Ростовской.

- Напомним, что на Ростовской дорожники расширят проезжую часть к месте примыкания ее к улице Череповецкой, - отмечают в мэрии.

Отметим, что в 2021 году в перечень на ремонт попали 39 улиц Волгограда.