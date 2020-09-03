Волгоградским медикам выплатили два миллиарда за борьбу с коронавирусом

Случаи невыплат денег медикам в облздраве стараются оперативно решать Фото: Артем КИЛЬКИН

Медицинские работники Волгоградской области, которые находятся на передовой в борьбе с коронавирусом, продолжают рисковать собой. За повышенную нагрузку и опасность для своего здоровья весной всем сотрудникам сферы здравоохранения, которые работают с ковидом, были назначены дополнительные стимулирующие выплаты. За время пандемии медикам Волгоградской области в общей сумме было перечислено порядка двух миллиардов рублей. Об этом на брифинге оперативного штаба заявил заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов.

- Средства перечислены из федерального и областного бюджетов. Облздрав, оперативный штаб и администрация региона заинтересованы, чтобы все медики получали положенные выплаты.

В Волгоградской области продолжает работать горячая линия по вопросам медиков из-за каких-либо проблем со стимулирующими выплатами.

- Мы ведем мониторинг всех начислений, — добавил Никоалй Алимов. - Все обращения медиков, которые поступают в комитет, мы отрабатываем. Если выплаты положены, то они производятся.

Волгоградские врачи, которые работают в инфекционных госпиталях с ковидными пациентами, неоднократно сталкивались с тем, что не получали дополнительных средств. В таких случаях даже приходится обращаться в прокуратуру.

- Например, была во фроловской Центральной районной больнице проверка, — рассказал Николай Алимов. - Факт невыплаты надбавки медику выявила прокуратура. И проблема была решена оперативно.