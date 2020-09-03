Число зараженных COVID-19 в Калачевском психинтернате выросло до 72-х человек

Калачевский ПНИ стал третьим закрытым учреждением в области, куда занесли коронавирус. Фото: Иван МАКЕЕВ

К 3 сентября очаг коронавируса, который вспыхнул в психоневрологическом интернате Калачевского района Волгоградской области, удалось погасить. К сожалению, заболевших много: на сегодняшний день диагноз COVID-19 подтвердили еще у 23-х пациентов этого учреждения. Итого, численность зараженных увеличилась до 72-х человек, среди которых и сотрудники ПНИ.

- На данный момент ситуация там стабилизировалась. Все пациенты с любым проявлением ОРВИ сразу изолируются, там для этого сейчас определены отдельные помещения. При необходимости их госпитализируют в профильные больницы. У 12-ти человек тест отрицательный, их уже готовят к выписке. Для этих пациентов уже подготовили отдельный корпус в интернате, там провели полную дезинфекцию всех помещений. Сотрудники, которые будут там работать также прошли тестирование и получили отрицательные результаты, - рассказывает «КП-Волгоград» заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов.

Информацию по умершим пациентам этого ПНИ, пока не комментируют, так как нет еще заключений экспертиз и результатов медкомиссии. О них мы узнаем через месяц-полтора.

Напомним, коронавирус в Калачевский психинтернат попал еще в конце августа. Как он попал в закрытое учреждение, сейчас расследуют сотрудники Роспотребнадзора. Впрочем, это уже не первый такой случай в Волгоградской области. За мае коронавирус занесли в Жирновский ПНИ (там заболели 47 человек), затем COVID-19 попал в Урюпинский психинтернат (там заразились более 200 человек).